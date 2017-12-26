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26 Aralık 2017 13:43

Zihinsel engelliler kurslarla rehabilite edilecek

Osmaniye Zihinsel Engellilere Destek Derneği (OSZED) Başkanı Zahide Aktürk, Osmaniye Kaynaştırma Projesi-2 kapsamında açacakları kurs ve düzenleyecekleri toplantılar ile engelli bireyleri rehabilete etmeyi, toplumun ve ailelerin engellilik ve engelli bireyle yaşam konularında bilinçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Zihinsel engelliler kurslarla rehabilite edilecek

26 Aralık 2017 13:43


Projenin yürütüleceği binanın açılışında konuşan Aktürk, 2012 yılından itibaren Osmaniye’de faaliyet göstermeye başlayan derneğin yaklaşık 220 zihinsel engelli birey ve ailesine hizmet verdiğini belirtti. Aktürk, ’Projede engelli bireyler, engelsiz bireylerle kurslarda ve diğer etkinliklerde birlikte yer almaları sağlanacaktır. Engelli bireyler, fırsat tanınırsa kendilerinin de sağlıklı bireyler gibi bir şeyler yapabileceğini, hayata, sosyal etkinliklere katılabileceğini, sağlıklı bireylerde engelli olmanın bir suç bir suç kusur olmadığını, özellikle zihinsel engellilerin korkulacak, uzak durulacak bireyler olmadığını, her sağlıklı bireyin bir engelli adayı olabileceğini anlayacaklardır” dedi.


Proje kapsamında yürütülecek olan kurslarda engelli bireylerimizi rehabilete ederken, çeşitli seminer ve konferans faaliyetleri ile toplumun ve ailelerin engellilik ve engelli bireyle yaşam konularında bilinçlendirilmesi hedeflediklerini ifade eden Aktürk, “12 ay sürecek olan ve ebru, uygulamalı tiyatro, dekoratif ahşap süsleme kurslarını içeren projemiz kapsamında düzenlenecek olan seminer ve konferans faaliyetleri konusunda deneyimli hocalarımızın destekleriyle yapılaca” diye konuştu.




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