Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenen Kuran-ı Kerim okuma yarışması Zorkun camiinde yapıldı.

12 yaş altı çocukların katıldığı yarışmada çocuklar, birbirinden güzel sesleriyle izlemeye gelenlere Kuran ziyafeti çektiler.

Kur’anı Kerim okuma yarışmalarına katılan tüm çocuklara Osmaniye Belediyesi tarafından tişört hediye edildi. Ayrıca dereceye girenler kırtasiye çekleri ve bir günlük Masal Park sınırsız eğlence kartı ile ödüllendirildi.

Kızlar ve Erkekler olmak üzere 2 kategoride yapılan yarışmada kızlarda Yaren Akcan birinci, Muazzez İrem Sarı ikinci, Fatmanur Delikişi üçüncü, erkeklerde İhsan Yargıcı birinci, Yusuf Yiğit Çelik ikinci ve Abdussamed Delice üçüncü oldular. Ayrıca Alara Ekici’ye en küçük katılımcı olarak madalya ve bir günlük Masal Park sınırsız eğlence kartı verildi.

Kur’an-ı Kerim okuma yarışmalarının jüri üyeliğini İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Yargıcı, emekli İmam Hatip Mehmet Talay, Kuran Kursu Öğreticileri Sultan Yıldız ve Kübra Bozkuş yaptılar.

Jüri üyeliği yapan emekli İmam Hatip Mehmet Talay, tüm katılan çocuklara teşekkür ederek “hepiniz hem birinci hem de bir incisiniz” diyerek tebrik etti. Talay, “Çocuk şenlikleri kapsamında Zorkun Camimizde böylesi anlamlı bir etkinlik düzenleyen Osmaniye Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kuran okuma yarışmasına katılan çocuklar, etkinliği düzenleyen Osmaniye Belediyesi’ne teşekkür ederek çocuk şenliklerine katıldıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler.