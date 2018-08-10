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10 Ağustos 2018 14:51

Zorkun Çocuk Şenliği Vefa Ödülü Kenan Karık’a

Osmaniye Zorkun Yaylası 25.

Zorkun Çocuk Şenliği Vefa Ödülü Kenan Karık’a

10 Ağustos 2018 14:51

Çocuk Şenliği’nde bu yıl ‘Zorkun Çocuk Şenliği Vefa Ödülü’ sporcu Kenan Karık’a verilecek.


Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye’nin yetiştirdiği önemli sporculardan biri olan Kenan Karık’ın, Zorkun Çocuk Şenliği’nin ilk yıllarından bu yana gönüllü olarak katılarak bu şenliğin vazgeçilmezlerinden biri haline geldiğini söyledi.


Başkan Kadir Kara, “Osmaniye’den çeşitli alanlarda önemli değerler çıktığını görmek bizleri mutlu ediyor. Kenan hocamız da kendi alanında Türkiye’de önemli bir yere geldi. Kendisi ile bir Osmaniyeli olarak onur duyuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Çocuk Şenliği Vefa Ödülü vermeye başladık. İlk olarak Reşat Gürel hocamıza ardından Bestami Yazgan hocamıza bu ödülü takdim ettik. Bu yıl ise bu ödülümüzü Kenan Karık hocamıza takdim edeceğiz” dedi.




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