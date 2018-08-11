Zorkun’un fotoğrafları sergilenmeye başladı

Çocuk Şenlikleri kapsamında Muhittin Nalbant tarafından Zorkun’un güzelliklerini konu alan ‘Zorkun Güzel Yaylam Fotoğraf Sergisi’ şenlik tepesinde açıldı.

Osmaniye Belediyesi’nin katkılarıyla açılan sergi hakkında bilgi veren Muhittin Nalbant, Zorkun yaylasını ve fotoğraf çekmeyi sevdiğini belirterek, “Yaylamızı Türkiye’ye tanıtmak amacıyla öncelikle sosyal medyada sergimizin ismini taşıyan sayfa oluşturduk. Çok az sayıda takipçi ile başladığımız yolculukta şu anda Türkiye’nin her bölgesinden takipçilerimiz var” diye konuştu.

Açılış törenine Zorkun Çocuk Şenlikleri’ni ilk olarak başlatanlardan Reşat Gürel, genç izciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fotoğraf sergisini ziyaret eden vatandaşlar Zorkun’un birbirinden güzel fotoğraflarını görünce hayranlıklarını gizleyemedi.