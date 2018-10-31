10 yıl önce ağabeyinin intihar ettiği yerde intihar etti

Rize'nin İyidere ilçesinde 28 yaşındaki Adil Taşkın isimli şahıs 10 yıl önce ağabeyinin kendini asarak intihar ettiği yerde intihar etti.

İlçeye bağlı Büyük Çiftlik köyünde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Adil Taşkın fırında kendini asarak intihar etti. Aslen Trabzon'un Araklı ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Adil Taşkın, sabah yaşadığı Büyük Çiftlik Köyü'nde sabah saatlerinde işletmeciliğini yaptığı fırının üst katında iple kendini asmış vaziyette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 10 yıl kadar önce aynı yerde ağabeyi Veysel Taşkın'ın da kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.