İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

10 yıl önce ağabeyinin intihar ettiği yerde intihar etti

Rize’nin İyidere ilçesinde 28 yaşındaki Adil Taşkın isimli şahıs 10 yıl önce ağabeyinin kendini asarak intihar ettiği yerde intihar etti.

Rize'nin İyidere ilçesinde 28 yaşındaki Adil Taşkın isimli şahıs 10 yıl önce ağabeyinin kendini asarak intihar ettiği yerde intihar etti.


İlçeye bağlı Büyük Çiftlik köyünde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Adil Taşkın fırında kendini asarak intihar etti. Aslen Trabzon'un Araklı ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Adil Taşkın, sabah yaşadığı Büyük Çiftlik Köyü'nde sabah saatlerinde işletmeciliğini yaptığı fırının üst katında iple kendini asmış vaziyette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 10 yıl kadar önce aynı yerde ağabeyi Veysel Taşkın'ın da kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.