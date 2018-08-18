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18 Ağustos 2018 14:38

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi’nin çalışmalarını yerinde inceledi

Rize Belediye Başkanı Prof.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi’nin çalışmalarını yerinde inceledi

18 Ağustos 2018 14:38

Dr. Reşat Kasap, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi’nin çalışmalarını yerinde inceledi.


Dr. Reşat Kasap, beraberinde teknik ekiple birlikte, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi’nde devam eden çalışmaların son durumunu inceledi. Yüklenici firma yetkilileri ve başkan yardımcısı Mustafa Arıcı’dan, projenin son durumu ile ilgili detaylı olarak bilgiler alan Kasap, yapmış olduğu açıklamada proje çalışmalarının devam ettiğini ve projenin bu yıl içerisinde tamamlanacağını belirtti.




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