2. Çayeli Kriteryum Yol Yarışları yapıldı

Çayeli Kriteryum Yol Yarışı, Rize’nin Çayeli ilçesinde gerçekleşti.

Çayeli Bisiklet Kulübü (ÇAYBİS) ev sahipliğinde düzenlenen 2. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı, Karadeniz Sahil Yolu’nun Rize istikametinden Pazar istikametindeki şeridinde gerçekleşti. Yarışmada; Yıldız bayan kategorisinden 11, yıldız erkek kategorisinden 139, master 40 yaş kategorisinden 3, genç bayan kategorisinden 3, genç erkek kategorisinden 20, büyük bayan kategorisinden 4 ve büyük erkek kategorisinden 14 kişi katıldı. Toplamda 194 sporcunun katıldığı yarışlarda Azerbaycan ve Gürcistan’dan gelen sporcularda rakipleriyle kıyasıya yarıştı.

Çayeli Bisiklet Kulübü Başkanı Mehmet Kemal Arıcı İHA muhabirine yaptığı açıklamada, önceden televizyonda görülen organizasyonları şu anda ilçede yaptıklarını belirtti. Arıcı sözlerine şu şekilde devam etti:

’’Bugün yarışlarımızın ikincisini yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye genelinden, Azerbaycan ve Gürcistan’dan gelen sporcuları, Çayeli ilçemizde ağırladık. Bu tip organizasyonlardan mutluluk duyuyoruz. Gelen misafirlerimizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Derneğimiz daha bir yaşında. Daha emekleme dönemindeydik. Yavaş Yavaş meyvelerini toplamaya başladık. Önceden televizyonlarda gördüğümüz bu etkinlikleri şu anda güzel ilçemiz Çayeli’nde yapmaya başladık. İnşallah bundan sonra gençler arasında bisiklet kültürü daha fazla yayılacak ve her şey daha iyi olacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu’na müracaatlarımız var. 1. ve 2. Kriteriyum yarışlarımız yaptıktan sonra, 3. yarışımızı Uluslararası yapmayı düşünüyoruz. Çok talep var. İnşallah başaracağız. Sayıları az olsa da Azerbaycan ve Gürcistan dan katılım oldu, fakat bunu uluslararası yaptığımız zaman Avrupa Ülkeleri de dahil olmak üzere bir çok kulüp müracaat edecektir.’’

Rize Valisi Erdoğan Bektaş ise yaptığı açıklamada, ’’ Bisikletçilerimiz emek verdiler, Çayeli’nde derneğimiz ve değerli başkanı var onlar katkı verdiler, Ankara’da destekçilerimiz var onlar katkı sağladılar ve güzel bir sonuç doğdu. Bölgemizin tanıtımına ve bölgemizde bisiklet kültürüne katkısı olacağını da düşünüyoruz.’’ dedi.

Program dereceye giren sporcuların ödül töreni ile son buldu.