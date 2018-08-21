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21 Ağustos 2018 13:09

2 kişiyi yaralayan boğa uzun uğraşlar sonucu yakalanabildi

Rize’de sahibini ve kasabı yaralayarak çay bahçesine kaçan boğa 2 saat sonra yakalanabildi.

2 kişiyi yaralayan boğa uzun uğraşlar sonucu yakalanabildi

21 Ağustos 2018 13:09


Rize merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi’nde İsmail Akgül ve ortakları, satın aldıkları kurbanlığı kesime götürmek üzere ahırdan çıkarmak isterken boğa Eşref Büyük’ü kolundan ve çenesinden hafif yaraladı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülen Büyük, buradaki tedavisinden sonra geri döndü. Kendi temin ettikleri iğne ile boğayı sakinleştirmek isteyen Ahmet Akgül ise boğayı bulunduğu ahırdan çıkarmak isterken boğanın tekmesi ile ayağından hafif şekilde yaralandı.


Hayvanı uzman yardımı almadan ahırdan çıkartamayacağını anlayan kurban sahipleri, durumu Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Belediye ekipleri boğayı ahırdan çıkarabilmek için uyuşturucu iğne yaptı. Boğanın sakinleştiğini düşünen belediye ekipleri ve Ahmet Akgül ahırdan çıkarmaya çalıştı. Bu sırada koşmaya başlayan boğa Akgül’ün elinden kurtularak evden uzaklaştı ve çay bahçesine atladı. İyice huysuzlaşan boğaya uzun süre kimse yanaşmaya cesaret edemedi. Yaklaşık 2 saatlik uğraşın ardından iyice yorgun düşen boğa belediye ekipleri ve kurban sahiplerince yakalandı. Belediye ekipleri boğayı bahçeden yola çıkardı. Yolda bir kez daha ipten kurtulmayı başaran boğa yeniden çay bahçesine girdi. Kurban sahipleri çay bahçesinde yeniden yakalayarak ağaca bağladıkları boğayı oldukları yerde kesme kararı aldı.


Huysuz boğanın yaraladığı Eşref Büyük, hayvanı sakinleştirmeyi başaramadıklarını dile getirerek, "Kurban biraz yaramazlık yaptı. Ayağı ipe takıldı. Kurtarmak istedim. Kafasını çeneme vurdu. Kaçmasaydım ezilebilirdim. Biraz yaralandım. Dudağım yarıldı. Görünmeyen bir kaza. Boğaya üç iğne yaptırdık, tesir etmedi" dedi.


Öte yandan, aynı mahallede Yakup Akgül’e ait kurbanlık boğa da kesime götürülürken sahiplerinin elinden kurtularak çay bahçesine girdi. Belediye ekiplerince uyuşturucu iğne yapılan boğa çay bahçesinden çıkarılamayınca su vurularak rahatlatılmaya çalışıldı. Her şeye rağmen bahçeden çıkmayan boğa çay bahçesinde kesildi.




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