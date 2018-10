30 yıldır tamamlanmayı bekleyen rahle

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları ustası Şahin Çolak'ın yaptığı ahşap ürünler rağbet görüyor. Çolak'ın 30 yıldır tamamlamak için uğraştığı rahle ise dikkat çekiyor.

Dede mesleği olduğu için çocukluğundan bu yana babasının yanında el sanatlarına merak saldığını söyleyen Rizeli 60 yaşındaki Şahin Çolak, günün her saatinde atölyesinde çalışıyor. Çolak “Atölyemde günün her saatinde ahşaptan unutulmaya yüz tutan eserleri yapmaya çalışıyorum. Bu bende aile geleneği çok büyük bir merak ve zevkle yapıyorum. Çocukluğumdan buyana unutulmaya başlanan el sanatı ürünlerimizi yaşatmaya çalışıyorum. Kaliteli ağaç temin etmede sıkıntılar çekiyorum. Her ağaçtan kaliteli ürün yapılmıyor. Rize'de doğası ve iklimi gereği birbirinden farklı ağaç türleri yetişmekte. Ben başta Kestane olmak üzere Şimşir, Kızılağaç, Ceviz, Köknar, Dişbudak, Gürgen, Ihlamur, Fındık ve Dut ağaçlarından çalışma yapıyorum. Bu çeşitlilik ham maddesi ağaç olan el sanatı ürünlerini de yörede oldukça geliştirmiştir” dedi.

“Elimde üzerinde hiç ek olmayan bütün bir ağaçtan yapmaya çalıştığım rahle var” diyen Çolak “30 yıl oldu halen tamamlayamadım. Emek isteyen sabır isteyen bir işçilik. Ihlamur ağacından yapmaya başladığım hiç ek ve çivi olmayan Rahle'nin yapımına 30 yıldır devam ediyorum. Çok ince işçiliği var. Hiç ek yok. Tamamen bütün bir ağacı yontarak keserek yapıyorum" diye konuştu.