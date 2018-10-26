43 Afgan uyruklu kaçak mülteci 'İstanbul' diye Rize'ye bırakıldı

Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 43 Afgan uyruklu kaçak göçmen, İstanbul'a gitme hayaliyle çıktıkları yolculukta Rize'ye bırakıldı.

Yeşilçam'ın ünlü filmi Banker Bilo bu kez Rize'de gerçek oldu. Kendi ülkelerinde iş imkanı olmadığı için Türkiye'ye gelen aralarında çocuk ve kadınlarında olduğu 43 Afgan uyruklu şahıs dün gece Rize Terminali'ne bırakıldı.

Daha önce Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen 43 Afgan Van'da yakalanarak geçici ikamet belgesi almıştı. Haftada bir imza atmak zorunda olan Afganlar bu kez Van'dan İstanbul'a gitmek için harekete geçince Rize'ye kadar gelebildi.

Geçici ikametgâh belgesine sahip olan vatandaşlar ülkelerinde iç savaş olduğunu bu yüzden Türkiye'ye geldiklerini dile getirdi. Dün geceden beri Rize Terminalinde bekleyen Afgan vatandaşlar akrabalarının yanına, İstanbul'a gitmek üzere kendileri için tahsis edilen aracı bekledi.