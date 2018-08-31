600 metrelik yolu annesinin sırtında gidiyor

19 yıldır MS hastalığından dolayı yürüyemeyen Nejla Baş Meraloğlu, Rize’nin İkizdere ilçesi Gürdere köyünde bulunan evlerine araç yolu olmadığı için annesi tarafından sırtında taşınarak ulaşabiliyor. Mahalle sakinlerinin arazilerinden yol geçmesine izin vermediği için evlerine dar bir patika yoldan gitmek zorunda kalan yüzde 85 engelli raporlu Meraloğlu annesine yük olduğunu söyledi.

Annesinin her defasında kendisini ortalama 600 metrelik patika yolda sırtına aldığını, annesinin de sağlık durumunun iyi olmadığını dile getiren Meraloğlu "Birilerine muhtaç olarak yaşamak çok zor bir durum. Bu yol çok tehlikeli, bu yolda annem ile birlikte yuvarlanma tehlikemiz var. Annem de beni taşırken çok zorlanıyor çünkü ben sırtında bile duramıyorum. Benim sol tarafım felç gibi sol ayağımı hiç kullanamıyorum. Annemin sırtında bildiğiniz direk gibi duruyorum, sıkı sıkı sarılamıyorum anneme, ayaklarımı havaya kaldıramadığım için ayaklarım taşlara değiyor. İkimiz de kafa üzeri düşme tehlikesi yaşıyoruz. Annem yolda beni taşırken iki üç kere dinlenmek zorunda kalıyor. Kendisi kalp hastası ve kalp krizi geçirecekmiş gibi oluyor. Kalbinde problem var, yaşlı 65 yaşında, biraz da kilolu" ifadelerini kullandı.

"Çok engelli var, çok da engel var"

Mahallelerinde sadece kendisinin engelli olmadığını ve birçok engelli olduğunu dile getiren Nejla Baş Meraloğlu "Hemen bizim evimizin altındaki evlerde bir tane KOAH hastası bir amcamız var, fazla yürüyemiyor, nefesi tıkandığı için bu patika yol onu çok zorluyormuş. 85 yaşında bir teyzemiz var, o da 2 büklüm. Onu el arabasında veya sırtlarına yük yaparak taşıyorlar. Bir de yüzde 99 görme engelli bir genç var. Onun da yollara biraz aşinalığı var ama yürürken yine yanında birisi oluyor. En ufak bir şeyde onunda düşme tehlikesi var. Bizim evimizin üstünde tekerlekli sandalye ile gezmek zorunda olan bir amca var. Bu mahallede çok engelli var, çok da engel var" dedi.

"Evladımı görünce ben de çok üzülüyorum"

39 yaşındaki kızı Nejla Baş Meraloğlu’nu evine getirmek için sırtında taşımak zorunda kalan anne Gülseren Baş Meraloğlu ise bütün arazilerini yol için vermeye razı olduklarını, çocuğunu gördükçe üzüldüğünü dile getirdi. Anne Baş "Taşımakta zorlanıyorum, kalp rahatsızlığım var. Hele yukarıdan aşağıya inerken ikimizin beraber kafa üstü düşme ihtimali var. Kızımın hastalığından ötürü sarılamıyorum ve vücudum da kaldırmıyor. Evladımı görünce ben de çok üzülüyorum. Diğer evladım da aynı hastalığa yakalanmış onun da gezme problemleri boy göstermeye başladı. Ben evime çocuğumu rahat rahat getirmek istiyorum. Evin önünde ufak bir arazimiz var komple yol olarak alsınlar yeter ki ben çocuğumu buraya rahat rahat getireyim" ifadelerini kullandı.

"Çok zor durumdayız"

Yetkililerden mahallelileri bir araya toplayıp arayı bulmasını istediklerini dile getiren Baş "Bizim komşularımız bir araya toplanıp, güzelce anlaşma yoluna gitmemişler. Büyüklerimize sesleniyorum, komşularımızı bir araya getirerek, komşularımız da ellerini vicdanlarına koyarak bize yardımcı olsunlar. Benim çocuğum eve gelemedikten sonra ne malın kıymeti var ne yaşamın" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Hamdiye Baş, komşuları için çok üzüldüğünü gördükçe içi yandığını dile getirerek "İlerde bir teyzemiz var hareket edemiyor, bir amcamız var engelli, bir gencimiz var görme engelli. Burada 3-4 tane engelli vatandaş var. Çok zor durumdayız, bize bu yol için çok sebep oluyorlar. Şuradan buraya kısa bir yolumuz var. Zavallı kadın arabası var şuraya kadar geliyor evine gelemiyor. Annesi de yaşlı taşıyamıyor, düşecek gibi oluyor her seferinde, üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

"İkna etsinler, biz de evimize gidelim"

KOAH hastası olan bir başka mahalle sakini Tahir Durmuş ise kemik erimesi olan annesi ve görme engelli olan oğlunun yol nedeniyle çok mağdur olduğunu, annesini el arabasıyla taşıyarak doktora getirmek zorunda kaldıklarını dile getirerek "Ben rampa çıkamıyorum, normal yolda bile yürüyemiyorum. Bize buraya yol açılması lazım. Bende KOAH var, kalp yetmezliği var, kolesterol hastalığı var. Gidemiyorum, bu yoldan geçemiyorum. Annem rahatsız, annemi bile el arabası ile sürüyoruz. Tutamıyoruz ona bağırıyor, götüremiyoruz onu bir yere. Görme engelli oğlum var. O da bu yoldan geçemiyor, ince şerit gibi bir yol. Devlet büyüklerimiz gelsin bu arazi vermeyenlerle konuşsunlar ikna etsinler, biz de evimize gidelim" şeklinde konuştu.