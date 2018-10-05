7 katlı binanın yıkımı 3. günde devam ediyor

Rize'de 2 Ağustos'ta yaşanan selde gündeme gelen ve geçtiğimiz gün yıkımına başlanan Muradiye beldesinde dere yatağına inşa edilen 7 katlı binanın yıkım işlemi 3. gününde de devam ediyor.

Dün binanın yanından geçen elektrik tellerinin tehlike oluşturması ve beklenen yağış uyarısı nedeniyle durdurulan binanın yıkım çalışmaları bugün kaldığı yerden devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yıkım çalışmalarında binanın direklerinin kesilmesiyle bir tarafa yatınca son iki katı gürültülü bir biçimde çökerek yere düştü. O anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.