7 katlı binanın yıkımında sona yaklaşıldı

Rize'de 2 Ağustos'ta yaşanan selde gündeme gelen ve geçtiğimiz gün yıkımına başlanan Muradiye beldesinde dere yatağına inşa edilen 7 katlı binanın yıkım işleminde sona yaklaşıldı.

Dün binanın yanından geçen elektrik tellerinin tehlike oluşturması ve beklenen yağış uyarısı nedeniyle durdurulan binanın yıkım çalışmaları bugün kaldığı yerden devam ederken, sabahın erken saatlerinde başlayan yıkım çalışmalarında binanın direklerinin kesilmesiyle bir tarafa yatınca son iki katı gürültülü bir biçimde çökerek yere düştü. Ardından süren yıkım çalışmalarının ardından 7 katlı binanın yıkımından geriye sadece 1 kat kaldı. Kalan bir katın da yıkım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.