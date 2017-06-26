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26 Haziran 2017 14:33

7. Lazralli Tahta Araba Yarışları nefes kesti

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyü’nde bu yıl 7’incisi düzenlenen Lazralli Tahta Araba Yarışları her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

7. Lazralli Tahta Araba Yarışları nefes kesti

26 Haziran 2017 14:33


Çocuklar, gençler ve yaşlılar kategorilerinde yapılan yarışmalara yaklaşık 30 yarışmacı, kendilerinin yapıp geliştirdikleri tahta arabaları ile katıldılar. Kıran kırana geçen müsabakalarda hız sınırını aşarak Finish noktasında durmakta güçlük çeken yarışmacıların yanı sıra bindikleri aracı ayakları ile itecek kadar yavaş gidenler de oldu. Çok sayıda kişinin izlediği yarışmalarda küçük çaplı kazalar da yaşandı.


Birlik ve Beraberliğin ön planda olacağı yarışların her yıl büyük ilgi gördüğünü ifade eden Mekaleskirit Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Kosanoğlu, "Bayramı Bayram gibi geçirmek isteyenler için bölge halkını yarışlarımızda eğlendiriyor ve güzel bir görsellik oluşturuyoruz ." dedi.




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