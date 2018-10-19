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Adı sellerle gündeme gelen Rize'nin Muradiye Beldesi'nde bu kez yol çöktü

Adı son dönemde sellerle ve dere yatağındaki binalarla gündeme gelen Rize’nin Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde bu kez asfalt yol çöktü.

Adı son dönemde sellerle ve dere yatağındaki binalarla gündeme gelen Rize'nin Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde bu kez asfalt yol çöktü.


Rize'de 2 Ağustos tarihinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selin sembolü haline gelen merkeze bağlı Muradiye Beldesi, Kömürcüler Köyü'nde yıkımı tamamlanan 7 katlı binanın hemen yakınındaki asfalt yolun altındaki eski taş köprünün dün kendiliğinden yıkılmasının ardından köprü üzerindeki asfalt yolda geniş çaplı bir delik oluştu. Oluşan çökme nedeniyle bölgede araçların buraya düşmemesi için tedbir alınırken, meraklı vatandaşlar zaman zaman yolda durarak deliği inceledi.


Öte yandan bölgeye asfalt dökülmeden önce köylülerin köprünün yıkılarak yeniden yapılmasını istediği ancak köprünün tarihi bir köprü olduğu gerekçesiyle yıkılmayarak asfalt yolun mevcut köprünün üzerinden geçirildiği öğrenildi.

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