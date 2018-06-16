Rize Sahili’nde kurulan bayramlaşma çadırına gelerek vatandaşlarla bayramlaşan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki AK Parti’lilere yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Suruç’ta PKK ve hedeflerinin yaptığı saldırı sonucu 4 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırının faillerinin yakalandığını dile getiren Yazıcı, “Bağımsız ve tarafsız yargı yargılamasını yapacak” ifadelerini kullandı. Yazıcı açıklamasında, "Bir taraftan kınarken, teröre terör odaklarına cesaret veren, destek veren eylem, destek ve davranışları da bir gözden geçirmek, empati yapmak, muhasebesini yapmak gerekir. Bu ülke hepimizin. Ülkenin güvenliğinden elbette ki; cumhuriyet hükumeti olarak devlet olarak sorumluyuz ama aynı zamanda vatandaşlar olarak da sorumluyuz. Esas asli failleri, manevi failleri, azmettiricisi kimse bunları da güvenlik güçlerimiz, yetkili kurum ve kuruluş temsilcilerimiz derleyip toparlayıp bağımsız tarafsız adalete teslim ettiler varsa diğerlerini de edecekler. Bağımsız ve tarafsız yargı yargılamasını yapacak. İnanıyorum ki müstahak olduğu cezayı da verecektir" ifadelerini kullandı.

Yazıcı, Kandil operasyonunun Türkiye’nin gücünün, diğer anlamda terör ile kararlı bir şekilde mücadeleyi zirveye taşıdığının son uygulaması olduğunu da sözlerine ekledi.