AK Parti Rize Milletvekilleri mazbatalarını aldı

Rize Adalet Sarayı’nda gerçekleştirilen mazbata töreninde 27. Dönemde milletvekili olarak Rize’yi temsil edecek Hayati Yazıcı, Osman Aşkın Bak ve Muhammed Avcı mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Özkan Tavuz’dan aldı.

Mazbata törenine milletvekillerinin yanı sıra belediye başkanları, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Törende mazbatasını aldıktan hemen sonra konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 27. Dönem Rize Milletvekili Hayati Yazıcı “Bu seçimlerde Türkiye ilkleri yaşayacak. Yeni bir hükümet sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz yeni model inşallah bu seçimde birlikte yürürlüğe girdi. Artık bundan böyle Türkiye’de yeni bir hükümet modeli millet adına görev yapacak. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise mazbata töreninde yaptığı açıklamada, “Bu seçimde millet kazandı, milletin dediği oldu, kararı millet verdi. Rize’de çok değerli hemşerilerimizin bizlere gösterdiği destek bizleri mutlu etti. Rize’nin milletvekilleri olarak en iyi şekilde 27. dönemde Rizemizi temsil etmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Avcı, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı konuşmada “Millete vekalet etmek gibi çok ağır bir sorumluluğu bize tevdi eden Rizeli hemşerilerime şükranlarımızı sunuyorum. Bu vekaleti en güzel şekilde yerine getirmek için arkadaşlarımla beraber emin adımlarla çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.