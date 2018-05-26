AK Parti Rize’de adaylarını tanıttı

Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İstiklal Marşı’nın sonrasında her adayın biyografisi sinevizyon gösterisi olarak katılımcılara izletildi.

Aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Rize 1. Sıra Milletvekili Adayı Hayati Yazıcı oy kullanırken Cumhurbaşkanına oy verdikten sonra arkasında duracak parlamentoyu seçerken vatandaşlara “Fantezi aramayın” çağrısında bulundu. Yazıcı “Çok aziz hemşerilerim bir şeyin altını çizeyim. Biz cumhurbaşkanını seçtik, hükümeti kuracak. ‘Parlamento ne olursa olsun’ asla demeyin. Bu yanılgıya düşmeyin. Yeni modelde cumhurbaşkanının arkasında ona destek verecek, onunla birlikte uyumlu çalışacak bir parlamento çoğunluğu yoksa sorun olma ihtimali yüksektir. Her modelin bir kültür edinme süreci vardır. Bir tahammül hukukunun oluşma süreci vardır. 150 yıldır tartışılan bir hükümet modelini aziz milletimiz referandumda onayladı. Bu modelin tahammül hukuku seçilmiş cumhurbaşkanının arkasında, onunla çalışabilecek bir meclis çoğunluğunun varlığına bağlıdır. Aziz hemşerilerim bunu asla unutmayın dolayısıyla bu süreçlerde oyunuzu kullanırken, desteğinizi verirken fantezi anlamına gelebilecek sapmalara başkalaşmalara asla yol açmayın” ifadelerini kullandı.

2. Sıra Rize Milletvekili adayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise 15 Temmuz hain darbe girişiminden bugüne bütün hain girişimlerde milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında ve destekçisi olduğunu dile getirdi. Bak “15 Temmuz’da yapılan hain darbe girişiminde ve ondan sonraki tüm süreçlerde millet Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında oldu. Recep Tayyip Erdoğan başkaları gibi kasetle gelmemiştir, milletin içinden gelmemiştir. Gençlik kollarından, teşkilatlardan gelmiştir. İstediğiniz kadar dolarla da operasyon yapsanız, hainlerle de operasyon yapsanız Recep Tayyip Erdoğan’a diz çöktüremeyeceksiniz, bu millete diz çöktüremeyeceksiniz. Erdoğan gitmeyecek, millet onu seviyor, millet onunla beraber. Birileri istiyor diye Erdoğan gitmeyecek, Erdoğan milletle beraber, milletin içinden biri. Onlara cevabı Rize’den vereceğiz, Rize’de sandıkları patlatacağız.” diye konuştu.

“Rize başaracağız, sandıkları patlatacağız, yeni bir destan yazacağız”

3. Sıra milletvekili adayı olan Rize Eski İl Başkanı Muhammed Avcı ise il başkanlığı görevi süresince görev yaptığı teşkilatlardan helallik isteyerek “İl başkanlığı görevi yaptığımız zaman içerisinde bitlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Milletvekilliği süreci çok çabuk gelişti, kimseden helallik isteyemedim dolayısıyla bütün arkadaşlarımdan haklarını helal etmesini istiyorum. Bu seçimde el ele vererek yeni bir Türkiye rekoru için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.