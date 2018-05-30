AK Partili Hayati Yazıcı’dan İnce’ye resim tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı ile Çayeli ilçesinde seçim bürosu açılışına katıldı.

Yazıcı burada yaptığı konuşmada geçtiğimiz gün Artvin programına giderken Çayeli’ne uğrayan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ‘’Oraya benim resmimi de asın’’ açıklamasına cevap verdi.

Yazıcı şu ifadeleri kullandı:

‘’Sen kimsin. Hayret bir şey. Ben kaç yıldır burada dolaşıyorum, size benim resmim neden yok, dedim mi? Böyle bir şey olur mu? O resmi oraya koydurabilmesi için onu hak etmesi lazım. Onu bilmiyor. Hak etmeden koydurmaya alışmış. Hak etmeden almaya alışmış, hak etmeden de resmini koydurmaya alışmış. Sakın ha. Burada elbette Mesut Yılmaz bizim hemşerimiz, başbakanlık yapmış. Onun resmini koyarız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri. Elbette onu da başta koyacağız. Adama bak yaptığı kıyasa bak. Bunları duyan hadsizliğini anlar.’’

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem ince geçtiğimiz gün Artvin’in Borçka ilçesindeki programına katılırken dede ocağı Rize’nin Çayeli ilçesine uğramış burada yaptığı açıklamada ilçedeki parkta bulunan Mesut Yılmaz ve Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yanına 24 Haziran’dan sonra kendi resminin de asılmasını istemişti.