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19 Ağustos 2018 08:55

Akın akın şelaleyi görmek ve resim çektirmek için geliyorlar

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki Palovit Şelalesi, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Akın akın şelaleyi görmek ve resim çektirmek için geliyorlar

19 Ağustos 2018 08:55


Rize’nin debisi en yüksek şelalelerinden biri olan Palovit Şelalesi, Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Gür bir orman içindeki şelale, yaklaşık 15 metre yükseklikten dere yatağına dökülüyor. Şelaleden metrelerce uzakta olunmasına rağmen şelaleye yaklaşarak resim çektirmek isteyenler ise sırılsıklam ıslanmaktan kurtulamıyor. Çamlıhemşin Çat yolunun 19. kilometresindeki çeşmeden sola ayrılan dört kilometrelik yol, ziyaretçilerini Palovit Şelalesi’ne kadar götürüyor. Palovit Şelalesi’ni görmeye gelenler, yüksek yerden yapılan seyir terasından şelaleyi izleme olanağına da sahip.




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