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19 Eylül 2017 15:00

Anzer Balı’nda son 50 yılın en yüksek üretimi gerçekleşti

Rize’nin İkizdere İlçesi Anzer Yaylası’nda yaklaşık 3 bin rakımda üretimi yapılan dünyaca ünlü Anzer Balı’nın fiyatı düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.

Anzer Balı’nda son 50 yılın en yüksek üretimi gerçekleşti

19 Eylül 2017 15:00

Geçtiğimiz yıl kilosu 900 TL’den satılan Anzer Balı’nın bu yıl ki fiyatı değişmeyerek 900 TL olarak kaldı.


Konuyla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenleyen Anzer Balı Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, ’bu yıl Anzer Balı’nda rekor bir üretim gerçekleştiğini söyledi. Civelek "Hacettepe Üniversitesi’ne tahlil için gönderdiğimiz 4 ton balın 3 tonu bize tescillenerek geri gönderildi. Şuan bunları satışa sunduk. Vatandaşlarımızdan gelen 2 bin 200 başvuru içerisinde değerlendirme yapılarak elimizdeki balı tüketmeye çalışacağız. Bu yıl ve diğer geçmiş yıllara nazaran Anzer Balı’nda son 50 yılın en büyük üretimi gerçekleşmiştir. Geçen yıl 2 ton olan üretimde bu yıl 3 ton olarak bize geri dönüşü olması bizler ve tüketiciler açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.


Son 4 yıldır yapmış oldukları çalışma neticesinde taklit edilemez hale geldiklerini de kaydeden Civelek "Bu konu bizler için önemli olduğu kadar bu balı alıp şifa bulmak isteyen insanlar için de önemlidir. Kooperatifimizce ambalajlanmayan ballar haricindekiler kesinlikle bizim ürünümüz değildir" ifadelerini kullandı.




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