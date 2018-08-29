"Anzer Yaylası, Ayder ve Uzungöl gibi olmayacak"

Dünyaca ünlü Anzer balının üretildiği Anzer Yaylası’nın muhtarı Remzi Güzel, yaylanın doğal güzelliğini korumak için harekete geçti. Yetkililere doğal yaşamı bozan yapılaşmanın önüne geçmek için çağrıda bulunan Güzel "Eğer bir kişiye yaptırım gerçekleşirse bu emsal teşkil eder ve Anzer doğal güzelliğini kaybetmez" ifadelerini kullandı.

Rize’nin İkizdere ilçesinde 2 bin 105 rakımda bulunan Anzer Yaylası, ünü yurt dışına yayılan Anzer balının da üretildiği yer olarak turistlerin ilgi odağı haline geldi. Dünyada bir benzeri bulunmayan ve çeşitli florası ile tanınan Anzer Yaylası Muhtarı Remzi Güzel, yaylanın özelliklerini korumak için mücadele edeceklerini dile getirdi.

İmara uygun yapılarla Anzer’i geleceğe aynı güzellikte taşıyacaklarını dile getiren Güzel "Anzer köyümüzü koruma noktasında, köy imarı ve meralarla ilgili ciddi konular oluştuğunu görüyoruz. Köy içerisindeki imar ile ilgili yapıların eski yapıya uygun olmasının daha uygun olabileceğini ve imara uygun yapılarla gelecek nesillere daha güzel miraslar bırakacağımızı düşünüyoruz. Meralarda geçmişten günümüze kadar gerçekleşen kaçak yapıların bir an önce önünün alınması gerekiyor. Bu sadece Anzer’in sorunu değil, bütün yaylaların sorunu. Anzer bir turizm köyü olarak meralarımızın daha da korunması gerektiğini, kalıcı yapıların mutlaka yapılmaması gerektiğini ve yapılması gereken işlerin de kültüre uygun yapılması gerektiğini söylüyoruz" dedi.

Güzel "Zaman zaman muhtarlıktan olsun, vatandaşlardan olsun şikayetler oluşuyor. Yetkililerden beklentimiz gelip buraya sadece tutanak tutulması değil gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bir icra yapılırsa bu emsal teşkil eder ve insanlar orada yapılaşma yapılmaması gerektiğini daha iyi anlar. Ama burada gelip 2 tane tutanak ile beraber dosyası kapatılır veya süreç uzatılırsa insanlar bu kez meralarda, talan etme noktasında boşluk bulmuş olur. Biz meralarımızı koruyarak Anzer balımızı korumuş oluruz" diye konuştu.

"Ahşap ve taş kullanarak çevre düzenlemesi yapıyoruz"

Anzer Yaylası’nın Ayder Yaylası gibi çarpık bir yapılaşmayla turizme açılmasına izin vermeyeceklerini, turizmin kontrollü bir şekilde gerçekleştirileceğini dile getiren Muhtar Güzel "Biz daha önce de dile getirmiştik, Anzer Ayder gibi olmayacak dedik. Köyümüzde henüz yüksek yapılar oluşmamış ve biz muhtarlık dönemimizde yapılmış olan evlerin imara uygun bir şekilde yapılmasıyla ilgili halkımızla birlikte diyaloglar oluşturduk. İmar kanunu halkımıza elimizden geldiği kadar anlattık ve yapılaşmanın imara uygun olması noktasında ciddi katkılarımız oldu. Biz eğer bu imarı korumamış olsaydık bundan 20 sene sonra bizde bir Ayder olup çocuklarımıza kötü bir Anzer bırakmış durumda olacaktık. Devletimizin halkımıza teşvik mahiyetinde projeler ile ilgili katkı ve destek vermesi gerekiyor. Bu da halkımızı hem yeni yapılan evlere dış kaplamasını yöresel mimariye uygun yapar bir kısmını devlet karşılar bir kısmını köy halkı karşılar. Anzer’i o zaman koruma altına almış oluruz. Biz muhtarlık olarak köy meydanına ahşap korkuluklar yaparak bir örnek teşkil edelim dedik. Beton değil de ahşap ve taşları kullanarak çevre düzenlemesi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz kendimizden Uzungöl ve Ayder Yaylası gibi bahsettirmeyeceğiz" diyen Güzel "Şayet kontrollü bir şekilde biz turizmi Anzer’e taşıyamazsak, zaman zaman Cumhurbaşkanımız da eleştiriler yaptı, Uzungöl’den bahsetti Ayder’den bahsetti, yine aynı cümleyi kullanacağım 20 yıl sonra aynı durumları yaşamamak için kontrollü turizm ile Anzer’i geleceğe taşıyabiliriz" şeklinde konuştu.