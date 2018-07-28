Anzer’de plansız betonlaşmaya muhtar engeli

Anzer köyünün bal ile tanındığı için Turizm Bakanlığı tarafından 1986 yılında’ Turizm Köyü’ ilan edildiğini dile getiren Anzer Ballıköy Muhtarı Remzi Güzel, “Köyümde seçilen bir muhtar olarak 2 dönemdir görev yapıyorum. Anzer balı kalitesini ve rekoltesini düşürmemek için köyümde ve yaylalarımda birçok yerde teşebbüs edilen izinsiz betonlaşmaya izin vermiyorum. Yetkililerimizle koordineli bir şekilde çok katlı beton ve sıvasız ev yaptırmak istemiyorum. Bu çevre ve doğal güzellik bize dedelerimizden kaldı biz bu doğal çevreyi yöreyi ve köyü torunlarımıza bozulmadan bırakmak istiyoruz Yöresel mimariyi korumak istiyoruz” dedi.

Turizm bakanlığına sundukları projenin kabul edildiğini ve bu proje kapmasında çevre düzenlemesi yaptıklarını dile getiren Güzel, “Köy meydanında hazırlamış olduğumuz çevre düzenlemesi projemizi Turizm Bakanlığımız kabul etti. Proje kapsamında aldığım yardımlarla çevre düzenlemesi çalışmasına başladık. Burada taş kullanılarak yöresel sanat olan taş işçiliğini de korumuş olacağız, otantik bir çalışma yapıyoruz. Projemizde temiz düzgün yöre mimarisine uygun çoğunluğu ahşap olmak üzere oturma alanları yapıyoruz. Bu yaz mevsiminde çalışmayı tamamlamayı düşünüyoruz. Turizm Bakanlığının bu yardımı konusunda şimdi Bakan Yardımcısı olan o dönem ki Müsteşarımız Ömer Arısoy ve Milletvekilimiz Muhammet Avcı’ya destekleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.