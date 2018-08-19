Anzer’den Propolis atağı

Bitkilerde salgılanan reçinemsi bir malzeme olan ve arıların kendilerini dışarıdan gelecek etkilere karşı korumak için kovanlarının açık yerlerinde ürettiği propolis, Anzerli bal üreticilerini harekete geçirdi. Arıların kendilerini zararlılardan ve hastalıklardan korunmak için kovanlarını kapladığı Anzer Propolisi 100 gramlık şişeler halinde 300 liradan alıcı buluyor.

"Propolis son yılların en çok gündemde olan ürünü"

Son yıllarda propolisin hastalıklar üzerindeki etkilerinin bilim insanları tarafından araştırıldığı, bu nedenle propolisin sürekli gündemde olduğunu dile getiren S.S. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muzaffer Deniz “Son yıllarda propolis üzerine bilim insanları bir çok araştırma yapıyor. Propolis son yılların en çok gündemde olan ürünü. Hastalıklar üzerine yapılan bilimsel araştırmalarda genel itibariyle antioksidan bakımından çok yüksek olduğu, mide hastalıkları için kullanan kişiler midedeki helipak bakteriyi yok ettiği ile ilgili çalışmalar yürütür. Bizde yaylamızda Anzer Balı aldığımız gibi, Anzer Poleni ve son yıllarda Anzer Propolisi almaya başladık. Bununla ilgili yapılan bilimsel çalışmalarımız var. Yapılan çalışmalarda çok önemli hastalıklarda çok önemli sonuçlar alınmış. Biz de bal sağımından sonra propolis almaya başladık. KTÜ’de görev yapan Prof. Dr. Sevgi Kolaylı hocamız da propolis ile ilgili bir çalışma yapmakta. Propolis alım işlemi bittikten sonra kendisine göndereceğiz. Orada propolis ile ilgili çalışmalarına hocamız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Anzer Propolisinin kavanozlar ile 100 gramı 300 liradan satılıyor

Arının bal dışında 3 ürünü daha olduğunu ve bu ürünleri de tüketicilerin hizmetine sunduklarını, propolisin de bu faydalı ürünlerden bir tanesi olduğunu dile getiren Muzaffer Deniz “Arının normalde 4 tane ürünü var; arı sütü, bal, bölen ve doğadan gelecek olumsuzluklara karşı kovanı muhafaza etmek için yaptığı yapışkan madde propolis. Bilhassa soğuk bölgelerde arı bu ürünü biraz daha çok üretiyor. Bizde bu ürünle ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, bizde SS. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetimi olarak arıcılarımıza destek mahiyetinde, hem de Anzer Propolisi olarak üreticilerimizin hizmetine sunmak üzere üretimine başladık. Propolisi vatandaşa aldığımız gibi veremiyoruz. Biz bunu tuzaklardan alıyoruz, tuzaklardan aldıktan sonra belli bir aşamadan geçmesi gerekiyor. Propolis’in yapılan bilimsel çalışmalarda ekstrat olanı var, etil alkolle çözülmüş olanı var, birde bunun su bazlı olanı var. Su bazlı olan üzerine çalışıyoruz ve onun üretiminden olan ürünleri pazarlıyoruz. Etil alkol ile üretilmiş olanı, ekstrakt olanı var. Bununda 100 gramı 300 lira, yani 1 kilogramı 3 bin liraya geliyor. Yüzde 95’i propolis olan bu üründe yüzde 5 oranında da çözülmesi için etil alkol. Şu anda Anzer balından fiyat oalrak çok daha pahalı ama fayda olarak da çok daha faydalı” şeklinde konuştu.