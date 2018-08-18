Ardeşen Belediyesi’nden ABD Ve İsrail mallarına boykot

ABD’nin Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına saldırdığını, bunun bir memleket meselesi olduğunu belirten Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin, Amerikan ve İsrail ürünlerini Ardeşen Belediyesi olarak boykot ettiklerini açıkladı. Gültekin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ürünlerini boykot çağrısı sonrası Ardeşen belediyesinin 4 sosyal tesisinde ABD ve İsrail uzantısı mal girişini yasakladık. ABD’nin ülkemize uygulamaya çalıştığı yaptırımlara tepki gösterme adına ilk etapta Coca Cola ve bu serideki ürünlerin satışını durdurduk. Süreç içinde de bu firmadan ve uzantılarındaki diğer firmalardan yiyecek ve içecek satın almayacağız. Tüm tesislerimizde hali hazırda halen satılan yerli içecek ve yiyeceklere ağırlık vereceğiz" dedi.