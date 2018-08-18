Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 11:23

Ardeşen Belediyesi’nden ABD Ve İsrail mallarına boykot

Rize’nin Ardeşen İlçe Belediyesi ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararının ardından belediyenin yatırım ve hizmetlerinde ABD ve İsrail menşeli ürün kullanılmaması için aldığı kararı tüm sosyal tesislerinde uygulamaya koydu.

Ardeşen Belediyesi’nden ABD Ve İsrail mallarına boykot

18 Ağustos 2018 11:23


ABD’nin Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına saldırdığını, bunun bir memleket meselesi olduğunu belirten Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin, Amerikan ve İsrail ürünlerini Ardeşen Belediyesi olarak boykot ettiklerini açıkladı. Gültekin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ürünlerini boykot çağrısı sonrası Ardeşen belediyesinin 4 sosyal tesisinde ABD ve İsrail uzantısı mal girişini yasakladık. ABD’nin ülkemize uygulamaya çalıştığı yaptırımlara tepki gösterme adına ilk etapta Coca Cola ve bu serideki ürünlerin satışını durdurduk. Süreç içinde de bu firmadan ve uzantılarındaki diğer firmalardan yiyecek ve içecek satın almayacağız. Tüm tesislerimizde hali hazırda halen satılan yerli içecek ve yiyeceklere ağırlık vereceğiz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER RİZE HABERLERİ
RİZE HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç