Ardeşen Gençlikspor kongreye gidiyor

Hentbol Bayanlar Süper Ligi Ekiplerinden Ardeşen GSK yeni yönetimini seçmek üzere kongreye gitme kararı aldı.

Kulüp Başkanı Sultan Rauf Oğuz, başkanlığında toplanan Ardeşen GSK yönetim kurulu kongre süreci ile ilgili yol haritasının belirlendiği bir görüşme gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ardeşen GSK Başkanı Sultan Rauf Oğuz, tek liste halinde gidilecek kongre süreci ile ilgili çalışmaların startını verdiklerini ifade ederek, "Derin bir yönetim kurulu oluşturma gayreti içerisindeyiz. Listeye önemli isimleri aldık. Yeni yapılanma ile daha büyük başarılara ilerlemeyi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a verdiğimiz Avrupa Kupası sözümüzü tutmak istiyoruz" dedi.

Listede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Halim Mete ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Servet Yardımcı gibi isimlerin yanı sıra sivil toplum ve bürokrasiden çok sayıda ismin de yer aldığı öğrenildi.