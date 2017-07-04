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04 Temmuz 2017 02:49

Ardeşen’de Feci Kaza: 3 Ölü

Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Ardeşen’de Feci Kaza: 3 Ölü

04 Temmuz 2017 02:49


Edinilen bilgiye göre Pazar’dan Fındıklı istikametine gitmekte olan E. A. yönetimindeki 34 RE 9144 plakalı panelvan tipi kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Tevfik Ö., Fethiye Ö. ve Nihal Ö.’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile karayoluna savrulan Tevfik Ö., Fethiye Ö. ve Nihal Ö. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ifaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı, hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.


Polis araç sürücüsü E. A.’yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.




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