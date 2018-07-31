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31 Temmuz 2018 14:03

Arıcılar Anzer Balının rekoltesini düşük bekliyor

RİZE (İHA) – Ünü Türkiye’nin dışına çıkan, şifalı ve pahalı bir bal olan Anzer Balında bitki florasındaki olumsuzluklar bal rekoltesinde etki etti.

Arıcılar Anzer Balının rekoltesini düşük bekliyor

31 Temmuz 2018 14:03


Ağustos ayında bal sağımına başlayacak olan arıcılar geçen yıl buldukları rekolteyi bu yıl bulamayacaklarından dert yanıyor. Rize’nin İkizdere ilçesi Ballıköy köyü Anzer yaylasında baba mesleği olan arıcılık ile uğraşan 82 yaşındaki Ahmet Civelek, bu yıl bal üretiminin düşük olacağını beklediklerini dile getirdi. Bal veriminin yüksek olması için bitki florasının uygun hava sıcaklığında olması gerektiğini, bu yıl o sıcaklığın yakalanamadığını dile getiren Ahmet Civelek, “2018 yılı olarak bal veriminin bol olacağı günlerde hava şartları sıcak olmadı. Sis ve soğuk hava kovanlarımızda bal üretiminin azalmasına etkili oldu. Soğuk hava balın ana kaynağı olan bitki ve çiçekler üzerinde olumsuzluklar bırakıyor. Hava şartları soğuk gittiği için 2 bin 100 metre rakımlı Anzer köyümüzde beklediğimiz şekilde bir bal rekoltesi olmayacağını tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.




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