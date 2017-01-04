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04 Ocak 2017 13:18

Arvin Belediyesi’nde Şeffaflık Örneği

Arvin Belediyesi’nde Şeffaflık Örneği

04 Ocak 2017 13:18

Artvin Belediyesi Meclisi 2017 yılının ilk olağan toplantısını yaptı. Toplantıda denetleme kurulu seçilirken, denetim kuruluna girmesi planlanan 2 AK Partili meclis üyesinden biri feragat ederek, denetimde eşitlik için yerini MHP’li Meclis üyesine bıraktı.
Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe başkanlığında Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısını 11 maddelik gündemle gerçekleştirdi. Gündemin 1. Maddesinde ‘5393 sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin denetimi için Meclis üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı 3 den az 5 den fazla olmamak üzere Denetim Komisyonu oluşturulması’ yer alan konu üzerine oylama yapıldı.
Denetim Komisyonunda normal şartlara göre 3 üyeden oluşan komisyonda mecliste üye çoğunluğu bakımından 2 AK Parti ve 1 CHP üyelerinden oluşması gerekirken Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe’nin AK Parti Meclis üyelerine önerisi üzerine Komisyonda iki değil tek üye ile temsil edilmeleri ve şeffaflık açısından diğer üyeyi de MHP’ye verilmesini sundu.
Gizli oylamayla oluşturulan denetim komisyonunda çıkan sonuca göre AK Parti Meclis Üyelerini temsilen Ahmet Çelik, CHP Meclis üyelerini temsilen Cemal Bekçi ve MHP’yi temsilen de Tahsin Arslan seçildi.



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