Asırlık olduğu iddia edilen çınar ağacı 75 yıllık çıktı

Rize'de çürümeye başladığı için Rize Belediyesi ekipleri tarafından kesilen ve asırlık olduğu iddia edilen çınar ağacının 75 yıllık olduğu ortaya çıktı.

Rize'de merkeze bağlı Yeniköy mahallesinde bir çınar ağacı tehlike oluşturduğu için Rize Belediyesi ekipleri tarafından kesildi. Kesiminin ardından asırlık olduğu iddia edilen çınar ağacının kesim görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Asırlık olduğu iddia edildiği için kesimi sosyal medyada kısa sürede tepki toplayan çınar ağacının 75 yıl önce dikildiği ortaya çıktı. 81 yaşındaki Remzi Okumuş ve arkadaşları tarafından dikildiği öğrenilen çınar ağacının bulunduğu bölgenin altında ise mezarlık olduğu belirtildi.

Rize'de esnaflık yapan 81 yaşındaki Remzi Okumuş, çınar ağacı ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu belirterek çocukluk yıllarında çınarın dallarına satış yapmak üzere malzeme taktıklarını kaydetti. 75 yıl önce arkadaşlarıyla beraber çınar ağacını diktiklerini kaydeden Okumuş, “Onun altı mezarlıktır. Vura vura içini çıkarttılar, sadece kabuğu ağacı ayakta tutuyordu. Biz o ağaca satmak üzere malzemeler asıyorduk” ifadelerini kullandı.

Kesilmesini isteyen vatandaşlar kesime tepki gösterdi

Çınar ağacının kesiminin ardından Rize Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, çınarın çürümeye başladığı ve "tehlike arz ettiği" için kesildiği belirtilerek, çınarın yarısından fazlasının gövde boyunca çürüdüğüne dikkat çekilerek, “Rize Merkez, Yeniköy Mahallesi Tevfik İleri Meydanı 7/A karşısında bulunan çınar ağacının tamamen çürümesi nedeniyle can-mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu vatandaşlarımız tarafından Belediyemize iletilmiştir. Bu nedenle Rize Belediyesi-Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü/ Rize Orman İşletme Müdürlüğüne ve Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurarak belirtilen koordinattaki ağacın incelenmesi ve tescilli anıt ağaç envanterinde olup olmadığına dair bir rapor talep edilmiştir. Belediyemize verilen rapora göre; çınar ağacının gövde ve öz odununda 3/2'lik kısmının gövde boyunca tamamen çürüdüğü, ağacın yere dönük olduğu ve dolmuş durakları üzerine devrilme olasılığının bulunduğu belirtilerek kesilmesinde bir sakınca olmadığı hususu vurgulanmıştır. Bu rapor doğrultusunda Belediyemiz ekipleri 23.09.2018 tarihinde ilgili ağacı can ve mal kaybını engellemek amacı ile kesmiştir. Tüm yasal izinler alınmış ve konu ile ilgili yasal süreç sonuna kadar izlenmiştir” ifadelerine yer verildi.