Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 14:26

Atatürk heykelinin taşınmasında gerginlik

Atatürk heykelinin taşınmasında gerginlik

22 Aralık 2016 14:26

Rize’de meydan projesi kapsamında Atatürk heykelinin kaldırılma çalışmasında gerginlik yaşandı.
Rize Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile başlayan yeni Meydan Projesi kapsamında, 15 Temmuz Şehitleri ve Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykelinin bugün taşınması için başlatılan çalışma gerginliğe neden oldu. Sabah saatlerinde başlatılan çalışmada, Rize Valiliği önüne taşınması planlanan heykele zarar verilmemesi için son derece hassas davranıldı. Heykelin zarar görmeden taşınması için bir çok farklı yol denendi. İlk önce vinçler yardımı ile heykel havada askıya alındı. Ardından iş makineleri ile yerinden sökülmek istendi. Daha sonra çalışmaya el makineleri ile devam edildi. Çalışmanın sürdüğü sırada Atatürkçü Düşünce Derneği Rize Şubesi Başkanı Ömer Toprak ve CHP’li Rizeli Yönetici Saltuk Deniz çalışma alanına gelerek Rize Belediyesi yetkilileri ve inşaat görevlileri ile tartıştılar. Heykelin taşınmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek yapılanın yanlış olduğunu dile getirdiler. Polisten yardım istenmesi ve polisin olaya müdahale ile Toprak ve Deniz çalışma alanından çıkartıldı. Daha sonra heykel bulunduğu yerden alınarak Rize Valiliği önündeki tören alınan
nakledilmek üzere taşıyıcıya yüklendi. Heykelin zarar görmemesi için taşıyıcının üzerine kamyon lastikleri yerleştirildi.
Meydan Projesi kapsamında Atatürk Heykeli’nin Rize Valiliği önüne taşınacak olması tartışmalara neden olmuş, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da konuyla ilgili TBMM’ye soru önergesi vermişti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER RİZE HABERLERİ
RİZE HAVA DURUMU
10
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    10°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç