Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 94. Yıldönümü törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 94. yıldönümü törenlerle kutlandı.

İlk tören Rize Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlandı. Çelenk sunma törenine Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Prof.Dr. Reşat Kasap, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Vali Yardımcıları, daire müdürleri, STK ve siyasi partilerin temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından Rize Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Rize Belediye Başkanı Prof.Dr. Reşat Kasap, tören esnasında yaptığı konuşmadı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 94 yıl önce Rize'ye gerçekleştirdiği ziyaretti her yıl aynı coşku ve heyecanla kutlandığını ifade etti.

Valilik önündeki tören alanındaki programın ardından Atatürk'ün Rize'ye geldiğinde konakladığı ve halen Atatürk Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlayan eve geçildi.

Vali Bektaş ve beraberindekiler burada Atatürk konulu fotoğraf sergisini gezerek müze hakkında yetkilerden bilgi aldı.