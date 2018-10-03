Ayağı kırılan Arap turist için seferber oldular

Rize'nin Fırtına Vadisi'nde gezintiye çıkan Arap turist çay bahçesinde yuvarlanarak ayağını kırdı. Ayağı kırılan Arap turisti kurtarma çalışmasına yöre halkı da katılırken, Arap turist bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Rize'nin Ardeşen İlçesi Fırtına Vadisi'ndeki Hoşdere köyünde meydana geldi. Fırtına Vadisi'nde gezintiye çıkan Hassan Atiya (58) isimli Arap turist, Ardeşen-Çamlıhemşin karayoluna aracını park ederek Hoşdere köyünde Fırtına Deresi üzerindeki asma köprüden karşıya geçti. Beraberindeki arkadaşları ile bölgedeki çay bahçelerini gezmeye başlayan Atiya bir anda dengesini kaybederek çay bahçesine yuvarlandı. Ayağı kırılan ve bulunduğu yerden çıkamayan Arap turisti arkadaşları kurtarmaya çalışırken, çabaları sonuçsuz kaldı. Atiya'yı yukarı çekmeye çalışan arkadaşlarını gören köylüler, yardım etmek için yanlarına koştu. Düştüğü yerden çıkartılan yaralı turist için ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından sedyeye konulan Atiya, asma köprüden bölge halkının da yardımıyla geçirilerek karayolu üzerindeki ambulansa konuldu. Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan turistin durumunun iyi olduğu öğrenildi.