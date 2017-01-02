Ayder sil baştan

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası doğaya uygun dönüşüm ile yeniden yapılandırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Ayder Yaylası’nda çarpık yapılanmanın ortadan kaldırılıp, doğaya uygun bir görünüme kavuşturulması için çalışma başlatıldı. Beş bakanlığın koordinasyonunda ilk etapta yeni imar planı oluşturulacak yaylada daha sonra dönüşüp gerçekleştirilerek yayla yeni bir görünüme kavuşturulacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, Ayder’in önemli bir turizm merkezi olduğunu belirterek “Fırtına Vadisi üzerinden yarım saat bir sürede bin 400 rakım da ki Ayder Yaylasına ulaşabiliyorsunuz. Kaçkar Dağı Zirvesi’ne giden en uygun parkur da bu parkurdur. Kaçkarlar’daki vahşi doğa da ayrı bir cazibe oluşturuyor. Ayrıca Ayder Yaylası’nda bin 400 rakımda içilebilen ve 52 derece ısıya sahip güzel bir kaplıcamız var. Ayder’in sahip olduğu bu özellikler yeterli olarak kullanılamıyor” dedi.



Ayder’in yüzde 90’ı imara kapalı

Haşimoğlu, SİT alanı olan Ayder’in yüzde 90’ının imara kapalı olduğunun altını çizerek, “Cumhurbaşkanımızın Ayder’e karşı ayrı bir hassasiyeti var. Onun Ayder ile ilgili hayallerini gerçekleştirmek için yeni bir takım çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmaların Ayder’de yaşayanlar için elbette bir takım bedelleri olacak. Geçmişte Ayder doğru planlanmamış. Sadece tahribatın azaltılması için yapılması gerekenlerin de yapılmasını önleyen kurallar konulmuş. Kadimden bu yana orada yaşayan insanlar var. Boğazda yalısı olanlar gibi Ayder’deki bir halanın da orada yeri var. Ayderliler de kadimden kendilerine kalan arazilerini değerlendirmek istiyor. Ama SİT kanunu nedeni ile kullanamıyor. Ayder’in yüzde 90’ı şu anda yapılaşmaya tamamen kapalı. Kurumlar arasında ki uyuşmazlıklardan dolayı da 2007 yılından beri Ayder’de bir imar planı çıkartamadık“ diye konuştu.



Cumhurbaşkanı talimat verdi

Haşimoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile beş bakanlığın koordinesinde Ayder’in yeniden yapılandırılacağını kaydederek “Yeni yılda 5 bakanlık, Rize Valiliği ve belediyemizin koordinesinde Ayder ve çevresi için yeni bir imar planı için çalışma başlatılıyor. Tüm bu kurumlar koordineli olarak belli bir plan çerçevesinde kendi üzerlerine düşeni yapacaklar. TOKİ ana koordinatör olacak. Bu çalışmanın tamamlanması ile bugün ki olumsuzlukları ortadan kaldırıp gelecek nesillere güzel bir Ayder bırakmak istiyoruz. Bunu yaparken Ayder’in kadim sakinlerine de hak mahrumiyeti yaşatmak istemiyoruz. Çünkü hiç kimse yokken onlar Ayder’i bir marka yapmış ve bu günlere gelmesini sağlamışlar. Bu komşularımızın mağdur olmaması için Davos’da uygulanan sistemlerin benzerlerinin bölgemizde uygulanıp uygulanmayacağını da inceliyoruz. Davos’da arazi sahipleri, arazilerin üzerinde kurulan işletmeler şirketleştirilerek o şirketlere ortak edilmiş. Bütün bunlar yapılırken Ayder’deki hak sahipleri ile iletişim içerisinde olunarak, fikirleri ve rızaları alınarak yapılacak. Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine biran önce çalışmaya başlayacağız” şeklinde konuştu.