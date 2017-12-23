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23 Aralık 2017 14:21

Ayder Yaylası için geri sayım başladı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Rize’nin ünlü yaylası Ayder’i yenilemek ve korumak için başlatmış olduğu kaçak yapılaşma ve koruma projesi adı altında başlatacağı yıkım ve yenileme projesi kapsamındaki son yaz sezonu için geri sayım başladı.

Ayder Yaylası için geri sayım başladı

23 Aralık 2017 14:21

2018 yılı yaz sezonu sonunda yaylada kaçak yapıların yıkılmaya başlayacağı bildirildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Rize’nin Çamlıhemşin Kaymakamı Okan Daştan ’’Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Ayder Yaylası’nda ciddi bir çalışma yapacak. konuyla ilgili gerekli toplantılar 2017 yılı içerisinde farklı mekanlarda yapıldı. Bu toplantılara Ayder’de işletme sahibi olan herkes katıldı. Beraberce istişare yaptık ve bir sonuca vardık. Ayder’de komple bir yıkım yapılmayacağı konusunda hem fikir olduk çünkü bu konu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimatla hassas davranılması konusunda gerekli talimatları aldık. Bu süreçte hiç kimse mağdur edilmeyecek. Ancak orada bulunan yaklaşık bin 200 kaçak yapı hakkında gerekli işler yapılacak. Biz de gerekli bildirimleri Ayder’de bulunan işletme mekan sahipleriyle konuştuk. 2018 Yılı Ayder için son yaz sezonudur. Yaz sezonu bitiminde TOKİ yıkımlar için Ayder’e girecektir’’ ifadesini kullandı.




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