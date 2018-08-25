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25 Ağustos 2018 15:49

Ayder Yaylası Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki turizm merkezi Ayder Yaylası için yaz sezonu sonunda başlayacak olan Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı.

Ayder Yaylası Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı

25 Ağustos 2018 15:49


Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Ayder’i kirlettik, rezil ettik" ifadelerini kullanmasının ardından harekete geçildi. TOKİ öncülüğünde 5 bakanlığın ortak uygulayacağı Ayder Yaylası Kentsel Dönüşüm Projesi’ne yaz sezonu sonunda başlanacak. En fazla 2 katlı yapıların inşa edileceği projede altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek. 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla ’turizm merkezi’ ilan edilmesinin ardından kaçak ve beton yapıların artmasının önüne geçilemediği Ayder Yaylası, proje sayesinde doğal güzelliğine tekrar bürünecek. Projeyle birlikte yaylaya araç girişinin sınırlandırılması hedeflenirken, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler 750 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bırakabilecek. Otel, pansiyon alanları, seyir terası ve kamp bölgelerinin belirlenen projede Ayder Yaylası’ndan bölgedeki diğer yaylaları geçmek isteyenler için de alt kodda çift yönlü yeni bir yol yapılacak.




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