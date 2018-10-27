Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayder Yaylası'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nın yüksek kesimleri kar yağışı ile beyaz örtüye büründü. İlin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklı olarak etkili olurken, Ayder Yaylası'nın yüksek bölgelerinde ise kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Sezonun ilk karının yağdığı bin 350 rakımda bulunan yaylada, sabah güneşin yüzünü göstermesiyle ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Yeşil örtünün beyaz ile kaplandığı yaylada, yerli ve yabancı turistler hem sonbaharın hem de kış ayının tadını çıkartıyor.

Ayder Yaylası'nda dün gece yağan kar yağışını internet üzerinden gördüğünü ve karın tadını çıkarmak için yaylaya geldiğini ifade eden İbrahim Atiş, "Dün akşam yağan kar görüntülerini internette gördük ve güzel olduğunu düşünerek yaylaya geldik. Geçtiğimiz yıl kar yağışı etkili olmamıştı, bu yıl tadını çıkartalım dedik. İl genelinde halk 4 sürgün çayını toplarken, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Bu bizim için güzel bir ortam oldu. Ayder'e cennet diyorlar, bence cennetin en yüksek tabakası burası. Herkesin buraya gelmesini bekliyoruz" dedi.

Bir başka vatandaş Oğuzhan Atmaca ise, "Kar yağdığını duyunca Çayeli ilçesinden yola çıkacak Ayder'e geldik. Karlı ortamları seviyorum. Dün yine Rize'nin farklı yaylalarındaydık. Herkesin bu ortamı yaşamasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.