Ayder’de şambrel ile kayak keyfi

Türkiye’nin turizm merkezlerinden Ayder Yaylası’nda ziyaretçiler şambrel ve naylonlar ile kayarak eğleniyor.

Türkiye’nin turizm merkezlerinden Ayder Yaylası, kış aylarında da yoğun ziyaretçi alıyor. Kış aylarında yaylanın tercih edilme nedeni ise yaylada kış aylarında eksik olmayan kar. Yaylada kış turizmine yönelik alt yapı olmasa da ziyaretçiler kendi eğlence imkanlarını oluşturarak karın tadını çıkartıyor. Ziyaretçiler 1 metreyi bulan kar kalınlığı üzerinde oluşturdukları doğal parkurlarda şambrel ve naylonlarla kayarak eğleniyor. Yaşanan kazalar nedeni ile zaman zaman eğlence küçük çapta yaralanmalara da neden oluyor.

Ayder Yaylası’nda karın tadını çıkartan gençler yaptıkları açıklamada, “Tehlikeli olsa da arkadaşlarımız ile beraber kayarak eğleniyoruz. Gerçekten çok eğlenceli ve keyifli” dediler. Yaylada yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da tulum sesi eksik olmuyor. Turistler kayarak eğlenirken birde kar üzerinde horon oynama imkanı da buluyor.