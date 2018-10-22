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Azami yüksekliği uzun olan araç, trafik lambasına takıldı

RİZE (İHA) – Rize’de meydana gelen olayda, azami yükseklik sınırını aşan bir tır dorsesi, trafik lambasına takılarak lambanın düşmesine neden oldu.

RİZE (İHA) – Rize'de meydana gelen olayda, azami yükseklik sınırını aşan bir tır dorsesi, trafik lambasına takılarak lambanın düşmesine neden oldu.


Olay Rize'nin Engindere Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Güneysu istikametinden, merkez istikametine gitmekte olan bir TIR'ın arkasında bulunan dorse, yüksekliği nedeniyle trafik lambasına takıldı ve lambanın olduğu yerden düşmesine neden oldu. Hemen arkasından aracı takip eden otomobil ise trafik lambasının üzerine düşmesinden son anda kurtuldu. O anlar, TIR'ın arkasındaki başka bir araçta bulunan kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

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