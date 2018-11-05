Baba ve oğlunun ismi parkta yaşatılacak

RİZE (İHA) – Rize'de iş kazasında ölen baba Şafak Bilgi ve trafik kazasında hayatını kaybeden Can Yoldaş Bilgi'nin isimleri Rize merkeze bağlı Bozkale Mahallesinde yapılan çocuk parkı ile yaşatılacak.

Oğlu henüz 13 aylık bebekken 2001 yılında geçirdiği iş kazası sonrasında hayatını kaybeden baba Şafak Bilgi ve 13 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Can Yoldaş Bilgi'nin isimlerini yaşatmak isteyen ailesi arayışa geçti. Milli Eğitim'den belediyelere kadar arayışlarda bulunan aile, mahallelerine çocuk parkı yaptırarak kaybettikleri baba ve oğulun ismini burada yaşatmak istedi.

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ve Merhum Şafak Bilgi'nin eşi ve 13 yaşında hayatını kaybeden Yoldaş'ın annesi Rıfkıye Bilgi ile birlikte mahalle muhtarının gerçekleştirdiği açılışta güçlükle ayakta durduğu görülen Rıfkıye Bilgi göz yaşlarına hakim olamadı ve konuşmakta güçlük çekti.

Rıfkıye Bilgi'nin babası Rüştü Solakoğlu torunlarının ve damadının ismini yaşatmak için arayış içinde olduklarını ve en son park yaptırmayı düşündüklerini dile getirerek “Parkın ismini Şafak-Can Bilgi parkı koyduk. Şafak bir iş kazasında vefat etti. Çocuk 13 aylıktı. Çocuk 13 yaşına geldiğinde onu da bir trafik kazasında kaybettik. Çocuğun ve babası Şafak'ın ismini yaşatabilmek için ne yapabiliriz diye düşündük. Muhtarımızın da destek ve katkılarıyla burada bir park yapmaya karar verildi. Çocuklar için güzel bir sosyal tesis, gelecekte çocukların yaşamlarına katkı sağlayacak olan bir tesis oalrak burayı kurduk” ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldız ise daha önce yaptıkları girişimlerin neticesiz kalması sonucu, köylülerin kendi imkânlarıyla başlattığı çalışmada Rıfkiye Bilgi'nin kendilerine yardımcı olabileceğini ve parkın birçok giderini Bilgi'nin karşıladığını dile getirdi.