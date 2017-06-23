Babasından habersiz aldığı kamyonetle dereye uçtu

Kazada yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İkizdere ilçesinde kamyoneti babasından habersiz alan 14 yaşındaki T.Y.E., ilçe merkezine doğru giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç Çamlık Deresi’ne uçtu. Su içinde kalan kamyonetin camından çıkan genç, aracın üzerine çıkarak yardım bekledi. Olay yerine gelen İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan gence ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen genç ambulans ile hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.