Bakan Arslan, inşaatla ilgili ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu belirterek "Karadeniz gibi dalgalarla mücadele edilen bir yerde bunu yapıyoruz; İnşaatla ilgili ilerlemeler gerçekten memnuniyet verici. İnşallah biz kısa sürede Rize Artvin Havalimanı’nı hizmete sunmuş olacağız" dedi.

Artvin’deki Cankurtaran Tüneli’nin tamamlanarak bugün trafiğe açılacak olması nedeniyle düzenlenecek törene katılmak üzere sabah havayolu ile Trabzon’a gelen Bakan Ahmet Arslan, ilk olarak karayolu ile Artvin’e geçerken Rize’nin Pazar ilçesinde deniz dolgu çalışmaları süren Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

Havalimanı ile ilgili teknik bilgiler verdi

Yetkililerden bilgi alan Bakan Ahmet Arslan, Türkiye’nin havacılık alanında geldiği noktaya vurgu yaptı. Bakan Arslan "Dünyanın gıptayla izlediği İstanbul’da 3. havalimanını yapıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye olarak denize Giresun-Ordu Havalimanı’nı yapmıştık. Şimdi Rize-Artvin Havalimanı’nı yapıyoruz. Karadeniz gibi dalgalarla mücadele eden bir mahal de bunu yapıyoruz. İnşaatla ilgili ilerlemeler gerçekten memnuniyet verici ve inşallah biz kısa sürede Rize-Artvin Havalimanı’nı hizmete sunmuş olacağız. Rize Merkez’e 34 kilometre, Artvin’e de 125 kilometre mesafede yaptığımız bu havalimanının alt yapısının inşaat bedeli yaklaşık 1 milyar 78 milyon, önemli bir rakam. Uluslararası hizmet verecek olması nedeniyle 3 bin metreye 35 metrelik pistimiz olacak. Havalimanının 60 metre genişliği olacak. Ana mendireğimizin boyu 3 bin 750 metre olacak, taban kesiti 135 metre genişliğinde olacak. Çünkü eksi 27 metrede denizi doldurmaya başlayınca yukarıda istediğimiz kesiti yakalayabilmek için geniş bir kesitte çalışmamız gerekiyor. 265 metreye 24 metrelik bir taksi yolumuz olacak. 120 metreye 240 metre bir apronumuz var ki 3 büyük gövdeli, üç küçük gövdeli aynı anda park edebileceğimiz bir aprondan bahsediyoruz. Mendirek içinin alanı yaklaşık 2 milyon metrekare, mendirek dışını da hesaba katarsınız 2 milyon 400 bin metrekarelik bir alanı doldurmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

"29 Ekim 2020’de Rize-Artvin Havalimanı’nı hizmete sunmak istiyoruz"

"18 milyon ton kategorik taş doldurarak mendireği yapacağız" diyen Bakan Arslan, proje ile ilgili teknik bilgiler vermeyi sürdürerek "Yine 17,5 milyon ton taş kullanarak pist apron pat sahalarını yapacağız. 50 milyon ton dolgu olmak üzere 85 milyon ton taş dolgusu yapacağız. Bugün itibariyle 70 ağır iş makinası günde 20 bin ton dolgu yapmak üzere çalışmalara başladık ve 9 buçuk milyon ton taş dolgu yağmış durumdayız ki bunun 6 milyon tonu kategorik taş değimiz direk mendireğin yapımında kullanılacak taş. Mendirek yapımıyla ilgili toplam taş ihtiyacının 18 milyon ton olduğunu düşünürsek, bunun yaklaşık üçte birini yapmış durumdayız. Havalimanının tamamını düşünürseniz de yüzde 11’ini geçmiş durumdayız. Nisan ayı içerisinde günde 8 bin ton ile 100 bin ton dolgu yapabilir hale geleceğiz. Nisandan itibaren işler çok daha hızlanacak, çünkü hedefimiz ve sözümüz var; 29 Ekim 2020’de Rize-Artvin Havalimanı’nı hizmete sunmuş olmak. Gerek bu bölgede yaşayan insanlarımızın erişimini kolaylaştırmak, gerekse doğa harikası bu bölgeye gelecek olan turistlerimizi çok daha hızlı ağırlayabilir olacağız" şeklinde konuştu.

"Terminal binası yöre mimarisini yansıtacak"

Arslan, havalimanında yılda 3 milyon yolcuya hizmet edecek bir terminal binası da yapacaklarını belirterek "Bu yıl içerisinde terminal inşaatına da başlayacağız. Rize’nin ve Artvin’in özelliklerini de barındıran bu bölgeye has bir terminal binası için birkaç alternatif çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

Bakan Arslan’a incelemelerinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize ve Artvin milletvekilleri, valileri ve belediye başkanları eşlik etti. İnceleme sonrası Bakan Arslan, beraberindekiler ile birlikte Artvin’e hareket etti.