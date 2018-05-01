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01 Mayıs 2018 16:38

Bakan Fakıbaba: "Türk halkı ekmek yemeyebilir ama mutlaka ve mutlaka çay içecektir"

RİZE (İHA) – Rize’de ÇAYKUR’a ait çay fabrikasını ziyaret eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Türk halkı ekmek yemeyebilir ama mutlaka ve mutlaka çay içecektir" dedi.

Bakan Fakıbaba:

01 Mayıs 2018 16:38


Yeşil çay ve siyah çay üretim tesisini ziyaret eden Fakıbaba, Eski ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu’ndan fabrikanın işleyişi hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklama yapan Fakıbaba, ÇAYKUR’un böyle bir fabrikası olduğu için bir vatandaş olarak gurur duyduğunu dile getirdi.


Çayın Türkler için olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Fakıbaba, "Çay gerçekten stratejik bir ürün. Türk halkı ekmek yemeyebilir ama mutlaka ve mutlaka çay içecektir. Kahvaltıda mutlaka peynir ve peynirin yanında mutlaka çay olması gerekir. Eğer Urfa’daysanız isot da olması gerekir ama tüm Türkiye’ye baktığınızda ekmek, peynir ve yanında mutlaka çay var. Böyle bir tesis olmasından dolayı vatandaş olarak büyük bir gurur duyuyorum. Gerçekten temizliği, hijyeni, kalitesi, damak tadı mükemmel. ÇAYKUR’un çaylarını kullanmamız lazım. Ve esasında bizim çayımız organik çay çünkü kışın hasat başlıyor. Diğer ülkelerde Haziran ayında, Temmuz ayında hasat yapıldığı için orada haşere oluyor. Bizde ise hiçbir haşere olmadan ürünü topluyoruz, buna bağlı olarak da ilaç kullanıyorlar, kimyasal ilaç kullanıyorlar. Bu bağlamda Rize çayını tercih etmeyi hekim olarak özellikle tavsiye ediyorum" dedi.


Çayda organiğe geçişin bir anda mümkün olmadığını ve yavaş yavaş tamamlanacağını dile getiren Fakıbaba, "Çayda olsun diğer ürünlerde olsun bütün dünya organik tarıma doğru giderken bizde duraklama diye bir şey olması mümkün değil. Bu zamanla yavaş yavaş, peyderpey oluşacak bir şey. Yoksa 830 bin dekar alanımız var çayla ilgili olarak, bu alanın bir kerede olması mümkün değil. Şuanda 40 bin dekar fiilen organik çay tarlası var ve yavaş yavaş gittikçe hızlanarak artacaktır ve organik çayımız sadece Türkiye’de değil bütün dünyada da marka olarak değerini bulacaktır" ifadelerini kullandı.




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