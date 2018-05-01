Bakan Fakıbaba yaş çay taban fiyatının nasıl belirlendiğini anlattı

Rize’de Ziraat Botanik Çay Bahçesi’ni inceleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, burada çay bitkisi hakkında bilgi aldı. Rize’de yetiştirilen bergamotun tadına bakan Fakıbaba, Rize Şekeri olarak bilinen şeker otu ’Stevia’yı inceledi. İncelemelerde kendisine Rize Milletvekillerinin yanı sıra ÇAYKUR’dan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı’nın istifasını istemesi üzerine istifa eden Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu ve bürokratlar da eşlik etti.

Burada yapılan incelemelerin ardından ÇAYKUR Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıya katılan Bakan Fakıbaba, kendilerinin belirlediği Çay Taban Fiyatı’nın önce Rize Milletvekilleri ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değiştirildiğini, son olarak Başbakan Binali Yıldırım tarafından fiyatın 2 lira 45 kuruş olarak açıklandığını söyledi. Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, yaş çay taban fiyatının belirlenme hikâyesini “Fiyatları biliyorsunuz ama fiyatların bir geçmişi var. Çok açık ve net konuşmamız lazım, normal enflasyon artı 13 kuruş dedik ki 2 lira 35 kuruş olsun. Bir de baktık ki Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız ve Rize Milletvekillerimiz bombardımana tuttular; fiyat 2 lira 40 kuruş oldu. Arkasından Cumhurbaşkanımıza açıklamaya gittim. Dedi ki; ‘ÜFE nedir ?’ dedim 15.8. ‘Kaça gelir’; 2 lira 44 kuruşa gelir. Dedi ki ‘2 lira 44 kuruş olacak’. Arkasından dün sayın başbakanımız ile beraberdik. Dedim ‘Efendim 2 lira 44 kuruş kararı aldık’ dedi ‘Olur mu, 2 lira 45 kuruş yap’ ve hikaye böyle başladı” ifadeleriyle anlattı.

"Tarım alanları birleştirilmeli"

Tarım alanlarının birleştirilmesine vatandaşlar tarafından verilecek destek ile ülkede tarım sektöründe büyük mesafeler kat edileceğini savunan Fakıbaba “Benim sizden bir istirhamım var. Şimdi çay bahçelerine bakıyorum ortalama 2 dönüm. Biz dünyaya bakıyoruz, dünya artık 5 bin dönümden aşağıya tarım yapmıyor. Bunların artık mutlaka ve mutlaka sözleşmeli bir şekilde ve alanları büyülterek ve büyüttüğümüzde de destek vererek, yani 100 dönümden aşağıya olmamak kaydıyla, buna destek vererek özel sektör eliyle işletilmiş olsa veya ÇAYKUR vasıtasıyla işletilmiş olsa inanıyorum ki çok daha büyük bir mesafe kat ederiz. Bu durum fındık için de geçerlidir” ifadelerini kullandı.