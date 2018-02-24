Dün akşam geldiği Rize’de geceyi Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası’ndaki bir otelde geçiren Bakan Osman Aşkın Bak, sabah kar kıyafetlerini giyerek beraberinde Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, Ayder Heliski Firması Koordinatörü Thery Gasser ile birlikte helikopterle Kaçkarlar’ın zirvelerine doğru havalandı. Havadan Kaçkar Dağları’nda yapılması planlanan Ayder Kış Sporları Merkezi ve Teleferik Projesi güzergahında incelemelerde bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, ardından karla kaplı zirvelere inerek tesislerin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu, Vali Bektaş ve Belediye Başkanı Haşimoğlu’ndan bilgiler aldı. Bakan Osman Aşkın Bak, incelemesinin ardından Ayder Yaylası’na döndü. Dönüşünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bak "Vadileri ve zirveleri beş altı noktaya inerek gördük. Uzmanlar bu işin yorumunu yapıyor. Gerekli çalışmaları yürütüyor. Kaçkarlar için kayak projesi çalışmamız var. Projenin uygulanabilirliği ile alakalı uzmanlarla yerinde bazı incelemelerde bulunduk. İnanılmaz bir potansiyel. İnanılmaz bir doğa var yukarıda. Kaçkarların zirvesinde göller, yaylalar inanılmaz bir tablo. Heliski sporu için gelenlerden karın kalitesi ile ilgili yorumlarını aldık. Rize’de planladığımız doğa ve kayak ve kış turizmi eksenindeki değerlendirmeleri yerinde görmüş olduk. Bu işin içerisinde yılarca görev yapan kişilerden bilgi aldık. Therry Gasser, 2004 yılından bu yana buraya gelerek heliski sporu ile ilgileniyor. Tecrübelerini, gözlemlerini bize aktardı. Çok verimli bir gezi oldu. ’Tekrar gitmek ister misin’ deseler hemen gitmek isterim, kayak bile yapmak isterim" diye konuştu.

"Rüzgar, yağmur, zirve ile alakalı konum ve eğim hakkında uzmanların değerlendirmesi çok önemli" diyen Bakan Bak "Kayağa yeni başlayanlar için bazı değerlendirmeler, yükseklik başta olmak üzere pek çok konu var. Uzmanların görüşleri önemli. Bir yıldır Rize valimiz, parkurlar üzerinde değerlendirme yaparak uzmanlarla görüşüyor. Biz de bazı toplantılarda yer aldık. Ankara’da toplantı yaptık. Bu konuyu bütün detayları ile inceledikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bir yol haritası çizeceğiz. Uzmanların 13 yılda ortaya koydukları değerlendirmeler var. Biz de buna göre değerlendirme yapacağız" ifadelerini kullandı.