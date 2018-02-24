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24 Şubat 2018 10:54

Bakan Osman Aşkın Bak helikopterle Kaçkar Dağları’nın zirvelerine çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kaçkar Dağları’nda yapılması planlanan Ayder Kış Sporları Merkezi ve Teleferik Projesi güzergahında önce helikopterle havadan daha sonra zirvelere inerek yerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Osman Aşkın Bak helikopterle Kaçkar Dağları’nın zirvelerine çıktı

24 Şubat 2018 10:54


Dün akşam geldiği Rize’de geceyi Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası’ndaki bir otelde geçiren Bakan Osman Aşkın Bak, sabah kar kıyafetlerini giyerek beraberinde Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, Ayder Heliski Firması Koordinatörü Thery Gasser ile birlikte helikopterle Kaçkarlar’ın zirvelerine doğru havalandı. Havadan Kaçkar Dağları’nda yapılması planlanan Ayder Kış Sporları Merkezi ve Teleferik Projesi güzergahında incelemelerde bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, ardından karla kaplı zirvelere inerek tesislerin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu, Vali Bektaş ve Belediye Başkanı Haşimoğlu’ndan bilgiler aldı. Bakan Osman Aşkın Bak, incelemesinin ardından Ayder Yaylası’na döndü.


Bakan Osman Aşkın Bak bugün Rize’nin Pazar ilçesi ve İl merkezinde AK Parti Danışma Meclisi Toplantıları’na katılacak.




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