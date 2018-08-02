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02 Ağustos 2018 18:27

Bakan Turhan sel bölgesinde incelemelerini sürdürüyor

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Rize’de yaşanan sel ve heyelanların ardından bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Bakan Turhan sel bölgesinde incelemelerini sürdürüyor

02 Ağustos 2018 18:27


Taşköprü köyündeki incelemelerinin ardından dün merkeze bağlı Yeşildere köyünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hasan Öksüz’ün (75) ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazına katıldı. Cenaze namazının ardından selden büyük zarar gören Ambarlık Çay Fabrikası’nda incelemelerini devam ettiren Bakan Turhan, burada Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile dere kenarına inerek incelemelerde bulundu. Ardından Ambarlık köyündeki kahvehanede vatandaşlar ile sohbet eden ve dertlerini dinleyen Turhan, sel ve heyelanların neden olduğu yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.




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