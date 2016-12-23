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23 Aralık 2016 17:44

Bakırcı’dan ’Atatürk heykeli’ açıklaması

Bakırcı’dan ’Atatürk heykeli’ açıklaması

23 Aralık 2016 17:44

Eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, Rize’de Atatürk heykelinin kaldırılmadığını, sadece proje kapsamında yerinin değiştirildiğini belirterek, "Bir kaşık suda fırtına kopartmak istiyorlar. Bu tepkiler akılcı ve samimi değildir" dedi.
Rize’de iki dönem ardı ardına belediye başkanlığı görevini yürüten Halil Bakırcı, Atatürk heykelinin taşınması sonrası başlayan tartışmalarla ilgili bir değerlendirme yaptı. Bakırcı, heykelin taşınmasının ilk önce kendi döneminde gündeme geldiğini belirterek, “Meydan projesi benim dönemimde hayata geçirmek istediğim projelerden birisiydi. Projenin hayata geçirilmesi için Atatürk heykelinin taşınmasını planlamıştık. Ancak dönemin Valisi Nurullah Çakır sıcak bakmadığı için bunu ertelemiştik. Meydan projesi Rize trafiğinin rahatlaması ve meydanın güzel bir görüntüye kavuşması için gerekli bir projedir. Proje başladığında heykelin inşaat sahası içerisinde bırakılması ise beraberinde çok daha farklı sorunları getirirdi. Bu nedenle taşınması doğrudur. İddia edildiği gibi Atatürk heykeli kaldırılmamış, taşınmıştır. Gereksiz yere bir kaşık suda fırtına kopartmak istiyorlar. Bu tepkiler akılcı ve samimi değildir” diye konuştu.



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