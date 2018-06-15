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15 Haziran 2018 15:00

Başkan Kasap, bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı

Bayram namazını Sahil Cami’nde kılan Rize Belediye Başkanı Prof.

Başkan Kasap, bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı

15 Haziran 2018 15:00

Dr. Reşat Kasap, namazın ardından camide bulunan cemaatin oluşturmuş olduğu halkaya katılarak herkesle tek tek bayramlaştı.


Rize Sahil Cami’nde tekbirler ve dualar eşliğinde eda edilen bayram namazına Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile birlikte katılan Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, vatandaşlarla bayramlaşarak camiye gelen çocuklara yakın ilgi gösterdi. Cami çıkışı etrafta bulunan vatandaşlarla kucaklaşan Başkan Kasap, gün içerisindeki ilk bayramlaşma programını sonlandırdı.


Namazın ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Kasap, “Ramazan boyunca millet olarak bir ve beraber olmanın, aynı manevi atmosferi solumanın huzurunu, bereketini yaşadık. Şükür Allah’a bayramını da görmeyi bizlere nasip etti. Bu vesile ile tüm İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun” dedi.




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