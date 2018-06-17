Başkan Kasap esnaf ile bayramlaştı

Dr. Reşat Kasap, esnaf ve vatandaşlarla bayramlaşma ziyaretlerine Kanburoğlu Sokak ve Atatürk Caddesi güzergahı üzerinde devam etti.

Rize merkez Atatürk Caddesi ve Kanburoğlu Sokakta Belediye Meclis üyesi Tefik Kuk ve AK Parti teşkilatıyla birlikte ziyaretlerini sürdüren Başkan Kasap, vatandaşlarla bayramlaşarak istek ve taleplerini dinledi.

Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Kasap, “Vatandaşla iç içe ve kolay ulaşılabilir bir belediyecilik ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu manada vatandaşların belediyeye ulaşmasındaki bütün kanalları oluşturduk. Ayrıca bizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunları, talepleri ve görüşleri dinliyoruz” diye konuştu.

Esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kasap, talep ve istekleri not aldırarak çözümü noktasında teknik ekibine talimat verdi.